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Сегодня, 17:30

Артем Анисимов пока не может возобновить тренировки из-за травмы

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий Артем Анисимов, который находится на просмотре в «Филадельфии», пока не может возобновить тренировки из-за травмы, сообщает журналист Адам Кимельман.

34-летний россиянин выбыл на неопределенный срок из-за травмы «нижней части тела».

В прошлом сезоне форвард после долгого перерыва вернулся в КХЛ и выступал за «Локомотив». В 27 матчах он набрал 19 (8+11) очков.

В НХЛ Анисимов ранее играл за «Рейнджерс», «Коламбус», «Чикаго» и «Оттаву». Всего он провел в лиге 771 матч и набрал 376 (180+196) очков.

Артем Анисимов
ХК Филадельфия Флайерз
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