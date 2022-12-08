Артемий Панарин набрал 600-е очко в НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин преодолел отметку в 600 очков в НХЛ.

В матче с «Вегасом» 31-летний россиянин в начале третьего периода сделал голевую передачу, которая стала для него 600-м результативным действием в лиге. Он стал 16-м россиянином в истории НХЛ, которому удалось преодолеть эту отметку.

Позднее Панарин сделал еще два голевых паса, теперь на его счету 602 (193+409) очка в 536 матчах в лиге.

Панарин занимает 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ среди россиян. На 15-й строчке идет Игорь Ларионов, у которого 644 (169+475) очка. Рекорд принадлежит Александру Овечкину, на данный момент на его счету 1435 (793+642) очков.