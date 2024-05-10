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Сегодня, 07:44

Панарин — о победном голе в матче с «Каролиной»: «Я пока сам не понимаю, что произошло»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поделился эмоциями от победного гола в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (3:2 ОТ, 3-0).

«Я был так счастлив, у меня столько эмоций. Я не могу объяснить вам. Я пока сам не понимаю, что произошло. Приятно видеть, как шайба залетает в сетку, особенно в такой игре», — приводит слова Панарина сайт НХЛ.

32-летний хоккеист в текущем плей-офф НХЛ набрал 9 (4+5) очков в 7 матчах.

Четвертый матч серии между «Рейнджерс» и «Каролиной» пройдет 12 мая.

Винсент Трочек и&nbsp;Артемий Панарин после победы в&nbsp;матче &laquo;Каролина&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рейнджерс&raquo; (2:3 ОТ) 10&nbsp;мая. Панарин и Шестеркин в шаге от финала «Востока»! Семь побед подряд «Рейнджерс» со старта плей-офф — такого не было 30 лет

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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