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Сегодня, 19:00

Панарин: «Мы хотим, чтобы и масштаб, и организация матча звезд НХЛ и КХЛ порадовали зрителей»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поделился ожиданиями от благотворительного матча между сборными российских звезд НХЛ и КХЛ.

«По ходу сезона мне позвонил Миша Сергачев с вопросом, собираемся ли мы на Arena Play этим летом устраивать уже ставший традицией благотворительный матч? Миша сказал, что у него также есть идея сделать нечто подобное. Пообщавшись, решили объединить усилия. Связались с Сашей Овечкиным, и он с удовольствием поддержал нашу идею. Сейчас идет активная подготовка к матчу. Мы хотим, чтобы и масштаб, и организация, и звездные имена порадовали всех зрителей. Уверен, что все вместе мы соберем достойную сумму на благотворительность», — приводит слова Панарина пресс-служба турнира.

Матч пройдет 20 июля в Москве на льду «ЦСКА Арены». Игра начнется в 15.00 по московскому времени. Основную часть денежных средств, которая будет выручена от проведения матча, направят в благотворительные фонды, организованные хоккеистами и партнерами мероприятия.

Александр Овечкин. Матч звезд НХЛ и КХЛ в Москве летом 2024: дата и место проведения и кто из хоккеистов сыграет

Артемий Панарин
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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