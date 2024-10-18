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Сегодня, 09:46

Панарин — о клубном рекорде в «Рейнджерс»: «Я не знал, но это круто»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на вопрос о клубном рекорде, который он установил на старте сезона-2024/25 в НХЛ.

18 октября «Рейнджерс» обыграли «Детройт» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. 32-летний россиянин оформил хет-трик и сделал голевую передачу. Он установил клубный рекорд «Рейнджерс», набрав 11 (5+6) очков в 4 стартовых матчах сезона.

«Я этого не знал, но это круто, — ответил Панарин о рекорде. — Я постараюсь удержать его». Слова хоккеиста приводит официальный сайт НХЛ.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс

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