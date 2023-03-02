Панарин: «Тарасенко переживал за свою игру, сегодня я рад за него»

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, что форвард Владимир Тарасенко переживал за свою игру в новом клубе.

«Раньше он чувствовал себя не очень уверенно, переживал за свою игру. Он хотел показывать себя с лучшей стороны в каждой игре, и сегодня у него это получилось. Я рад за него. Он сильно нам помог», — приводит слова Панарина Lohud.

2 марта в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (3:2 ОТ) 31-летний Тарасенко забросил победную шайбу в овертайме и сделал 2 голевые передачи. Его признали первой звездой встречи.

Всего в составе «Рейнджерс» Тарасенко сыграл 10 матчей, в которых набрал 7 (3+4) очков.