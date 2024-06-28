Панарин стал 5-м в голосовании за «Харт Трофи», он обошел Макдэвида и Мэттьюса по количеству первых мест

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин занял пятое место в голосовании за обладателя «Харт Мемориал Трофи» — приза игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате.

На счету 32-летнего россиянина 175 очков. Больше набрали только нападающие Остон Мэттьюс («Торонто», 756), Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 845), Никита Кучеров («Тампа», 1269) и обладатель приза Нэйтан Маккиннон («Колорадо», 1740).

Панарин набрал три первых места и по их количеству уступил только Кучерову (50) и Маккиннону (137). При этом форвард опередил Макдэвида (1) и Мэттьюса (2).

Панарин вошел в состав первой сборной всех звезд сезона-2023/24, набрав 185 первых мест из 187 в голосовании за левого крайнего нападающего.