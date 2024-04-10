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Сегодня, 15:47

Артюхин назначен про-скаутом «Вегаса»

Михаил Зислис
Обозреватель
Евгений Артюхин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», известный в прошлом нападающий Евгений Артюхин стал про-скаутом «Вегаса».

В текущем сезоне «Вегас» набрал 92 очка за 77 матчей и располагается на 8-м месте в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.

У Артюхина был опыт выступления в НХЛ — в североамериканской лиге он играл за «Тампу», «Анахайм» и «Атланту». Последним его клубом был «Нефтехимик», где форвард провел сезон-2021/22.

В августе 2023 года 41-летний Артюхин отмечал, что готов продолжить карьеру в качестве тренера.

Евгений Артюхин
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
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