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Сегодня, 16:18

Артюхин считает, что по броскам в касание с Овечкиным никто не сравнится

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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По броскам в касание нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин застолбил первое место на всю жизнь, заявил бывший нападающий «Тампа-Бэй» Евгений Артюхин.

«Лучший ли Кучеров по броскам в касание сейчас среди россиян? Нет, Александр Овечкин застолбил это место себе, наверное, на всю жизнь. Пока с ним никто не сравнится. Ребята молодцы, все стараются, но Саша на протяжении всей карьеры доказал, что по ван-таймеру он номер один. Кучеров тоже хорош в этом компоненте, часто использует, и забрасывает такие шайбы», — приводит слова Артюхина Legalbet.

38-летний нападающий принял участие в 10 встречах текущего регулярного чемпионата и забил всего два гола.

Источник: https://legalbet.ru/news/artyuhin-po-broskam-v-kasanie-s-ovechkinim-nikto-ne/
Александр Овечкин
Евгений Артюхин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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