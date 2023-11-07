Артюхин считает, что по броскам в касание с Овечкиным никто не сравнится

По броскам в касание нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин застолбил первое место на всю жизнь, заявил бывший нападающий «Тампа-Бэй» Евгений Артюхин.

«Лучший ли Кучеров по броскам в касание сейчас среди россиян? Нет, Александр Овечкин застолбил это место себе, наверное, на всю жизнь. Пока с ним никто не сравнится. Ребята молодцы, все стараются, но Саша на протяжении всей карьеры доказал, что по ван-таймеру он номер один. Кучеров тоже хорош в этом компоненте, часто использует, и забрасывает такие шайбы», — приводит слова Артюхина Legalbet.

38-летний нападающий принял участие в 10 встречах текущего регулярного чемпионата и забил всего два гола.