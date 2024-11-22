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Аскаров — о дебюте за «Сан-Хосе»: «Первые 11 секунд были моей лучшей игрой в сезоне»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров иронично прокомментировал дебют за команду в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (2:3 Б).

22-летний россиянин пропустил шайбу на 11-й секунде: голкипер неудачно выбросил шайбу за воротами на соперника.

«Первые 11 секунд матча, вероятно, были моей лучшей игрой в сезоне на данный момент», — приводит слова Аскарова журналист Шен Пенг.

В матче с «Сент-Луисом» Аскаров отразил 93,5 процентов бросков при коэффициенте надежности 1.92. Россиянин был обменян в «Шаркс» из «Нэшвилла» в августе 2024 года.

Ярослав Аскаров
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс

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