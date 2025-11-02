Аскаров признан первой звездой матча «Сан-Хосе» — «Колорадо»

Российский вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (3:2 ОТ), сообщает пресс-служба лиги.

23-летний россиянин сделал 36 сэйвов. В сезоне-2025/26 его средний коэффициент надежности составляет 3,43, а процент отраженных бросков — 88,8.

Второй звездой матча признали нападающего «Сан-Хосе» Маклина Селебрини, который забил гол. Третьей звездой стал форвард «Шаркс» Филипп Курашев, на счету которого гол в основное время и в овертайме.