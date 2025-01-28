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Аскаров признан первой звездой матча «Сан-Хосе» — «Питтсбург»

Даниил Аршавский
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Голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 32 из 33 бросков соперника по воротам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (2:1) и признан первой звездой встречи.

В нынешнем сезоне 22 летний россиянин защищал ворота «Шаркс» в 11 матчах и одержал 3 победы, в среднем пропуская 3,04 гола за игру.

Второй звездой встречи признан форвард «Сан-Хосе» Маклин Селебрини, забросивший вторую шайбу команды в ворота «Пингвинз».

Третьей звездой игры стал голкипер «Питтсбурга» Алекс Неделькович, отразивший 26 из 28 бросков «Шаркс».

Ярослав Аскаров
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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