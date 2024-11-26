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Сегодня, 09:57

Аскаров — третий вратарь-новичок «Сан-Хосе» после Ирбе и Набокова, набравший одно очко за команду

Алина Савинова
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Российский голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (7:2).

22-летний вратарь ассистировал Нико Штруму на 2-й минуте первого периода.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Аскаров стал третьим вратарем-новичком «Шаркс», набравшим очко в игре. Он повторил достижения Евгения Набокова (два очка — 12 марта 2001 года и 11 ноября 2000 года) и Артура Ирбе (29 ноября 1991 года).

Россиянин дебютировал за «Сан-Хосе» 22 ноября в матче против «Сент-Луиса» (2:3 Б). Он перешел в «Шаркс» из «Нэшвилла» в результате обмена в августе этого года. В прошедшем сезоне Аскаров провел 2 матча в НХЛ, отразив 94,29 процента бросков по своим воротам, а также 43 игры в регулярном чемпионате АХЛ и 5 матчей в плей-офф.

Ярослав Аскаров
Хоккей
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс

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