Аскарова признали третьей звездой матча «Сиэтл» — «Сан-Хосе»

Российский вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров был признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (6:1), сообщает пресс-служба лиги.

23-летний россиянин отразил 28 бросков в створ из 29. В сезоне-2025/26 его средний коэффициент надежности составляет 4,15, а процент отраженных бросков — 86,7.

Первой звездой матча стал нападающий «Шаркс» Маклин Селебрини, который забил гол и сделал две результативные передачи. Второй звездой признали форварда «Сан-Хосе» Уилла Смита, на счету которого гол и результативный пас.