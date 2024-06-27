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Сегодня, 02:12

Ассоциация выпускников НХЛ выразила соболезнования в связи со смертью Березина

Евгений Козинов
Корреспондент
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Ассоциация выпускников НХЛ выразила соболезнования в связи со смертью российского хоккеиста Сергея Березина в возрасте 52 лет. Россиянин был выбран «Торонто» в 10-м раунде драфта НХЛ в 1994 году.

«После завершения карьеры ему нравилось тренировать в любительском хоккее, играть в теннис и, самое главное, проводить время с семьей. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье, друзьям и бывшим товарищам по команде Сергея в это чрезвычайно трудное время», — говорится в пресс-релизе.

В общей сложности Березин сыграл 502 матча в регулярных чемпионатах, набрав 286 (160+126) очков. Помимо «Мэйпл Лифс» он выступал в НХЛ за «Финикс», «Монреаль», «Чикаго» и «Вашингтон».

Сергей Березин. Бывший нападающий «Торонто» Березин умер в возрасте 52 лет
Хоккей
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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Открой глаза на свое будущее

Бывший нападающий «Торонто» Березин умер в возрасте 52 лет