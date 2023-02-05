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Сегодня, 01:14

Столичный дивизион уступил Атлантическому в полуфинале Матча звезд НХЛ, Овечкин набрал три очка

Сергей Разин
корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Столичный дивизион в полуфинале Матча звезд НХЛ-2023 уступил Атлантическому дивизиону со счетом 6:10.

В составе проигравших 3 (1+2) очка набрал Александр Овечкин, ассистентский хет-трик у Артемия Панарина, хет-трик оформил Джонни Годро, дубль у Сидни Кросби, вратари Игорь Шестеркин и Илья Сорокин провели по периоду.

У победителей голом отметился Никита Кучеров, хет-трик оформил Мэттью Ткачак, по дублю оформили Дилан Ларкин и Ник Сузуки, еще по шайбе забросили Брэйди Ткачак и Давид Пастрняк, вратарь Андрей Василевский отыграл второй период и пропустил три шайбы.

В финале Атлантический дивизион встретится с Центральным дивизионом.

Александр Овечкин
Андрей Василевский (хоккей)
Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
Илья Сорокин
Никита Кучеров
Матч звезд
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