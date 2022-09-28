Журналист The Athletic: «Отмените правило офсайда, пусть Овечкин бросает из «офиса» всю игру!»

28 сентября, 13:48
Журналист The Athletic Шон Макиндо включил нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в список 22 самых интригующих игроков сезона-2022/23 в НХЛ.
«Мне все равно, выйдут ли «Кэпиталз» в плей-офф, и меня не волнует, будет ли Овечкин отрабатывать в защите. Меня не интересуют входные данные. Просто пусть Александр продолжит забивать и подарит нам погоню за рекордами Гретцки, которой мы все заслуживаем.
Вообще, я был бы абсолютно согласен, если бы в хоккее отменили правило офсайда, дали Овечкину спокойно занять его любимое место в круге вбрасывания и постоянно бросать. Можно даже поставить для него удобное кресло, если это поможет», — написал Макиндо.
Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 780 шайбами. Россиянин уступает только Уэйну Гретцки (894) и Горди Хоу (801).
«Вашингтон» проведет первый матч в сезоне-2022/23 13 октября, тогда команда встретится с «Бостоном».