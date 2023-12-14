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НХЛ

Сегодня, 06:13

«Айлендерс» победили «Анахайм», Варламов сделал 20 сэйвов

Руслан Минаев
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«Айлендерс» дома обыграли «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У клуба из Нью-Йорка ассистсентский дубль оформил Ноа Добсон. Российский вратарь Семен Варламов совершил 20 сэйвов.

У «Дакс» результативной передачей отметился россиянин Павел Минтюков.

«Айлендерс» одержали 4-ю победу подряд. Команда занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Дакс» потерпели 4-е поражение кряду. «Анахайм» с 20 очками — на 15-й строчке таблицы «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Анахайм» — 4:3 (0:0, 2:2, 2:1)

Голы: Палмиери — 9 (Нельсон, Фэшинг), 20:40 — 1:0. Сизикас — 5 (Клаттербак, Добсон), 26:32 — 2:0. Терри — 6 (бол., Минтюков, Карлссон), 27:47 — 2:1. Хенрик — 5 (Вааканайнен, Лисон), 33:29 — 2:2. С. Кэррик — 6, 45:07 — 2:3. Барзал — 10 (бол., Хорват, Добсон), 47:46 — 3:3. Хольмстрем — 8 (мен., Пажо), 58:27 — 4:3.

Вратари: Варламов — Гибсон.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 34 (13+13+8+0) — 22 (2+9+11+0).

Наши: Романов (22.45/1/+2) — Любушкин (18.51/0/-1), Минтюков (18.37/1/-2).

14 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena. 14207 зрителей

Источник: НХЛ
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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