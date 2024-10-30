«Айлендерс» уступили «Анахайму», Сорокин сделал 19 сейвов

«Айлендерс» дома проиграли «Анахайму» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3.

Единственную шайбу хозяев забросил Мэттью Барзал. У гостей забили Лео Карлссон, Трой Терри и Фрэнк Ватрано.

Российский вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 19 бросков.

«Анахайм» поднялся на 12-е место в таблице Западной конференции НХЛ с 9 очками в 9 матчах. «Айлендерс» идут на 14-й строчке «Востока» с 8 очками в 9 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Анахайм» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Карлссон — 4 (бол., Ватрано, Мактавиш), 14:05 — 0:1. Терри — 5 (бол., Мактавиш, Зеллвегер), 34:07 — 0:2. Барзал — 2 (бол., Хорват, Добсон), 45:31 — 1:2. Ватрано — 1 (п.в., Киллорн), 59:00 — 1:3.

Вратари: Сорокин (58:05 — 59:00) — Достал.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 41 (13+10+18) — 22 (9+7+6).

Наши: Цыплаков (14.39/1/0) — Минтюков (19.14/1/0).

30 октября. Нью-Йорк. UBS Arena.