0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:07

«Айлендерс» победили «Баффало» дома, Романов сделал два голевых паса

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Романов.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Айлендерс» победили «Баффало» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У хозяев забросили Джош Бэйли, Кейси Сизикас и Хадсон Фэшинг. У гостей отличились Дилан Козенс и Кайл Окпосо.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 22 из 24 бросков по своим воротам. Защитник «островитян» Александр Романов сделал две результативных передачи.

«Баффало» потерпел второе поражение подряд и занимает 10-е место в таблице Восточной конференции с 68 очками в 63 матчах. «Айлендерс» поднялись на седьмую строчку с 74 очками в 66 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Баффало» — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Голы: Козенс — 25, 25:00 — 0:1. Сизикас — 5 (Фэшинг, Романов), 32:38 — 1:1. Бэйли — 8 (Сизикас, Романов), 41:51 — 2:1. Окпосо — 8 (Пауэр), 44:59 — 2:2. Фэшинг — 4 (Бэйли, Мэйфилд), 47:37 — 3:2.

Вратари: Сорокин — Луукконен (57:28).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 39 (8+17+14) — 24 (8+7+9).

Наши: Романов (18.59/6/+2) — Любушкин (14.31/1/-2).

8 марта. Нью-Йорк. UBS Arena.

Александр Романов
Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
Обсудить
Читайте также
Обливал водой болельщиков, дрался больше всех. Канадский тафгай наводил ужас на всю НХЛ
Гол Овечкина не спас «Вашингтон». Кризис команды продолжается
Минск заявил о задержании более 20 соучастников атаки на самолет А-50
Первые ЗРК Patriot прибыли на Украину
Заявления Шойгу на селекторном совещании. Главное
Пригожин сообщил о создании украинскими военными группировок вокруг Артемовска
Популярное видео
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Монреаль» по буллитам проиграл «Каролине»

Кучеров признан второй звездой матча «Тампы» с «Филадельфией»