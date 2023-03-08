«Айлендерс» победили «Баффало» дома, Романов сделал два голевых паса

«Айлендерс» победили «Баффало» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У хозяев забросили Джош Бэйли, Кейси Сизикас и Хадсон Фэшинг. У гостей отличились Дилан Козенс и Кайл Окпосо.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 22 из 24 бросков по своим воротам. Защитник «островитян» Александр Романов сделал две результативных передачи.

«Баффало» потерпел второе поражение подряд и занимает 10-е место в таблице Восточной конференции с 68 очками в 63 матчах. «Айлендерс» поднялись на седьмую строчку с 74 очками в 66 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Баффало» — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Голы: Козенс — 25, 25:00 — 0:1. Сизикас — 5 (Фэшинг, Романов), 32:38 — 1:1. Бэйли — 8 (Сизикас, Романов), 41:51 — 2:1. Окпосо — 8 (Пауэр), 44:59 — 2:2. Фэшинг — 4 (Бэйли, Мэйфилд), 47:37 — 3:2.

Вратари: Сорокин — Луукконен (57:28).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 39 (8+17+14) — 24 (8+7+9).

Наши: Романов (18.59/6/+2) — Любушкин (14.31/1/-2).

8 марта. Нью-Йорк. UBS Arena.