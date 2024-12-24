«Айлендерс» уступили «Баффало», Сорокин пропустил шесть шайб

Сегодня, 06:10
«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступили «Баффало» со счетом 1:7.
В составе «островитян» отличился Кайл Палмьери, вратарь Илья Сорокин отразил 18 бросков из 24. У «Сэйбрз» 3 (2+1) очка набрал Иржи Кулих, по голу забили Бек Маленстин, Джейсон Закер, Зак Бенсон, Джек Куинн и Тэйг Томпсон, Расмус Далин оформил ассистентский покер.
После этого матча «Айлендерс» с 33 очками занимают 13-е место в Восточной конференции, «Баффало» с 28 очками — на последней строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Баффало» — 1:7 (0:2, 1:3, 0:2)
Голы: Маленстин — 3 (Брайсон, Маклеод), 2:07 — 0:1. Кулих — 5 (Козенс, Далин), 16:49 — 0:2. Зукер — 9 (бол., Куинн, Далин), 26:53 — 0:3. Бенсон — 5 (Далин, Кулих), 35:45 — 0:4. Куинн — 4 (Козенс, Петерка), 38:21 — 0:5. Палмиери — 12 (Дюклер, Джордж), 39:05 — 1:5. Томпсон — 17 (п.в., Далин), 50:07 — 1:6. Кулих — 6, 55:49 — 1:7.
Вратари: Сорокин — Луукконен.
Штраф: 12 — 8.
Броски: 28 (5+11+12) — 25 (8+12+5).
Наши: Романов (20.17/3/-1), Цыплаков (15.50/5/-1) — -.
24 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.