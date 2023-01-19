«Айлендерс» проиграли «Бостону». Варламов сделал 20 сэйвов

Варламов сделал 20 сэйвов в проигранном матче «Айлендерс» против «Бостона»

«Айлендерс» на своем льду проиграли «Бостону» в матч регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. Встреча прошла на «UBS Арене» в Нью-Йорке.

Российский голкипер хозяев Семен Варламов отразил 20 из 24 бросков по своим воротам.

«Бостон» идет на первом месте в Восточной конференции — 74 очка. «Айлендерс» располагаются на 9-й строчке — 50 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Бостон» — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Голы: Паризе — 13 (Ахо, Пажо), 15:41 — 1:0. Макэвой — 3 (Грызлик, Койл), 27:48 — 1:1. Форборт — 3 (Крейчи, Заха), 31:00 — 1:2. Маршан — 15 (бол., Пастрняк, Макэвой), 45:03 — 1:3. Фредерик — 10 (Койл, Смит), 55:38 — 1:4.

Вратари: Варламов — Ульмарк.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 27 (10+10+7) — 24 (6+9+9).

Наши: Романов (18.42/0/0) — -.

19 января. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителе