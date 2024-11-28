«Бостон» переиграл «Айлендерс», Цыплаков и Задоров набрали по 2 очка

«Бостон» на выезде одержал победу над «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

За «Брюинз» отличились оформившие дубли Брэд Маршан и Павел Заха, а также Морган Гики и забросивший в пустые ворота Никита Задоров.

Авторами заброшенных шайб «Айлендерс» стали оформивший дубль Брок Нельсон и Максим Цыплаков, также отдавший результативный пас. Голкипер команды Илья Сорокин отразил 15 из 20 бросков соперников по своим воротам.

«Бостон» с 25 очками после 24 матчей расположился на 7-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции, «Айлендерс» занимает 11-е место, набрав 21 очко в 23 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Бостон» — 3:6 (1:2, 2:1, 0:3)

Голы: Маршан — 7 (Э. Линдхольм), 0:57 — 0:1. Маршан — 8 (Бразо, Э. Линдхольм), 6:31 — 0:2. Цыплаков — 3 (Нельсон), 12:50 — 1:2. Нельсон — 9 (Цыплаков, Джордж), 28:52 — 2:2. Гики — 2 (Заха, Пастрняк), 31:59 — 2:3. Нельсон — 10 (Пулок, Хорват), 39:52 — 3:3. Заха — 4 (Пик, Пастрняк), 50:48 — 3:4. Заха — 5 (Пастрняк, Задоров), 53:23 — 3:5. Задоров — 1 (п.в., Э. Линдхольм), 57:58 — 3:6.

Вратари: Сорокин (56:09 — 57:58) — Корписало.

Штраф: 0 — 2.

Броски: 24 (8+6+10) — 21 (9+5+7).

Наши: Романов (20.20/0/-2), Цыплаков (16.16/2/0) — Задоров (21.32/2/+2).

28 ноября. Нью-Йорк. UBS Arena.