5 ноября, 05:55

«Бостон» обыграл «Айлендерс», Хуснутдинов стал автором победного буллита

Евгений Козинов
Корреспондент
Марат Хуснутдинов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Бостон» на выезде выиграл у «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б. Автором победного буллита стал российский нападающий Марат Хуснутдинов.

В основное время «островитян» Бо Хорват оформил дубль, а также одну шайбу забросил Энтони Дюклер, а у «Брюинз» голами отметились Виктор Арвидссон, Павел Заха, а также российский нападающий Марат Хуснутдинов. У 23-летнего россиянина в этом сезоне 3 (2+1) очка в 10 играх.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 24 из 27 бросков по своим воротам.

«Бостон» набрал 16 очков в 15 матчах и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Айлендерс» идут на 12-й строчке — 14 очков в 13 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
5 ноября, 03:00. UBS Arena (Нью-Йорк)
Айлендерс
Бостон
2

