«Айлендерс» обыграли «Чикаго», Сорокин сделал 26 сэйвов

Сегодня, 06:09
«Айлендерс» обыграли «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.
Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 26 из 30 бросков по своим воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Чикаго» — 5:4 (0:1, 2:0, 3:3)
Голы: Бедард — 6 (бол., Донато, Власик), 16:47 — 0:1. Чоловски — 3 (Хольмстрем, Пажо), 26:59 — 1:1. Хольмстрем — 8 (Пулок, Пажо), 34:06 — 2:1. Добсон — 3 (Нельсон, Ли), 45:39 — 3:1. Хорват — 8 (Хольмстрем, Пажо), 46:36 — 4:1. Цыплаков — 6 (Палмиери, Добсон), 47:58 — 5:1. Броди — 1 (Бедард, Фолиньо), 51:04 — 5:2. Бертуцци — 7 (Холл), 58:50 — 5:3. Бертуцци — 8 (Власик, Бедард), 59:50 — 5:4.
Вратари: Сорокин — Содерблум (Коммессо, 47:58).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 21 (6+8+7) — 29 (11+5+13).
Наши: Романов (22.19/2/0), Цыплаков (15.46/2/+2) — Михеев (15.58/2/-2).
13 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena. 16170 зрителей.