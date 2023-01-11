«Даллас» по буллитам обыграл «Айлендерс»

«Даллас» победил «Айлендерс» по буллитам в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

В основное время в составе «Старз» отличился Джейсон Робертсон. У «Нью-Йорка» забил Андерс Ли. Единственный буллит реализовал все тот же Джейсон Робертсон.

На счету российского вратаря «Айлендерс» Ильи Сорокина 25 сэйвов.

«Даллас» вышел в лидеры Западной конференции с 56 очками. «Айлендерс» — на 9-м месте Востока с 47 очками.

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«Айлендерс» — «Даллас» — 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Робертсон — 29 (Павелски, Сегин), 3:42 — 0:1. Ли — 15 (бол., Нельсон, Добсон), 13:39 — 1:1.

Победный буллит: Робертсон.

Вратари: Сорокин — Эттингер.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 27 (10+6+10+1) — 26 (5+9+9+3).

Наши: Романов (19.24/0/0) — Гурьянов (10.51/1/0).

11 января. Нью-Йорк. UBS Arena.