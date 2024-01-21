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Сегодня, 20:30

«Айлендерс» — «Даллас»: время начала и где смотреть трансляцию матча НХЛ

«Айлендерс» сыграет с «Далласом» в регулярном чемпионате НХЛ 22 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Евгений Дадонов (ХК «Даллас»).
Фото USA Today Sports
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«Айлендерс» встретится с «Далласом» в рамках регулярного чемпионата НХЛ 22 января, в понедельник. Игра состоится на крытой многофункциональной арене «Ю-би-эс Арена» в Элмонте, штат Нью-Йорк (США) и начнется в 03.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Айлендерс» — «Даллас» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. В прямом эфире бесплатно игру можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Команда из Нью-Йорка набрала 49 очков и занимает 11-е место в Восточной конференции. «Старз» с 59 баллами располагаются на 4-й строчке «Запада».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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