«Айлендерс» победили «Детройт», Сорокин отразил 22 броска

«Айлендерс» обыграли «Детройт» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У хозяев сделал дубль Андерс Ли, по одной шайбе у Ноа Добсона и Зака Паризе. Единственный гол гостей на счету Дилана Ларкина.

Российский вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 22 из 23 бросков.

«Айлендерс» занимают седьмое место в таблице Восточной конференции с 72 очками в 65 матчах, «Детройт» идет на 13-й строчке с 65 очками в 62 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Детройт» — 4:1 (0:0, 0:1, 4:0)

Голы: Ларкин — 23 (бол., Зайдер, Фаббри), 38:59 — 0:1. Паризе — 16 (Ахо, Палмиери), 42:11 — 1:1. Ли — 23 (Фэшинг, Сизикас), 44:39 — 2:1. Палмиери — 10 (бол., Добсон, Нельсон), 55:41 — 3:1. Ли — 24 (Бэйли), 57:21 — 4:1.

Вратари: Сорокин — Хелльберг.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 36 (16+9+11) — 23 (6+6+11).

Наши: Романов (16.35/1/+1) — -.

4 марта. Нью-Йорк. UBS Arena.