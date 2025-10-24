«Айлендерс» разгромили «Детройт», Сорокин не играл

«Айлендерс» на своем льду выиграли у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.

У хозяев дубль оформил Эмиль Хейнеман, а также по голу забили Энтони Деанджело, Жан-Габриэль Пажо, Кайл Палмиери, Мэтью Барзал и Симон Хольмстрем. У «Ред Уингз» отличились Дилан Ларкин и Юнатан Берггрен.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин провел этот матч на скамейке запасных.

«Айлендерс» одержали четвертую победу подряд и с 8 очками в 7 матчах занимают 7-е место в Восточной конференции. «Детройт» идет на 6-й строчке — 10 очков в 8 играх.