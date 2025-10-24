«Айлендерс» разгромили «Детройт», Сорокин не играл

24 октября, 04:41
«Айлендерс» на своем льду выиграли у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.
У хозяев дубль оформил Эмиль Хейнеман, а также по голу забили Энтони Деанджело, Жан-Габриэль Пажо, Кайл Палмиери, Мэтью Барзал и Симон Хольмстрем. У «Ред Уингз» отличились Дилан Ларкин и Юнатан Берггрен.
Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин провел этот матч на скамейке запасных.
«Айлендерс» одержали четвертую победу подряд и с 8 очками в 7 матчах занимают 7-е место в Восточной конференции. «Детройт» идет на 6-й строчке — 10 очков в 8 играх.
AndersenRUS
Цыплаков в 4 звене с самым меньшим временем в команде. Ничего удивительного, он давно в ссылке.
24.10.2025
Алексей Х
Вот! Сразу видно профессионала. А эти никак не научатся)
24.10.2025
True Timati
60 минут, 100%, 0/0. Не вспотел, два раза зевнул, три раза пхлопал ловушкой по жопе Риттиха. Заслуженный сухарь
24.10.2025
Алексей Х
"провел этот матч на скамейке запасных" === Если таки провел, то где статистика??))
24.10.2025
Andrey Sakharov
Айлендерс не Спартак. Хотя я думал, с Детройтом помле его отличного старта будет заруба, а вон как вышло... Оборону им надо в чувство приводить, островитянам то бишь. И Илью реанимировать.
24.10.2025
Догада
из всей компании российских игроков Айлендерс участвоал в игре лишь Цыплаков и умудрился не набрать очков в самом результативном матче команды.
24.10.2025
Andrey Sakharov
Сорокин не играл. Поэтому победили?
24.10.2025