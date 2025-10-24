Видео
24 октября, 04:41

«Айлендерс» разгромили «Детройт», Сорокин не играл

Евгений Козинов
Корреспондент

«Айлендерс» на своем льду выиграли у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.

У хозяев дубль оформил Эмиль Хейнеман, а также по голу забили Энтони Деанджело, Жан-Габриэль Пажо, Кайл Палмиери, Мэтью Барзал и Симон Хольмстрем. У «Ред Уингз» отличились Дилан Ларкин и Юнатан Берггрен.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин провел этот матч на скамейке запасных.

«Айлендерс» одержали четвертую победу подряд и с 8 очками в 7 матчах занимают 7-е место в Восточной конференции. «Детройт» идет на 6-й строчке — 10 очков в 8 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
24 октября, 02:00. UBS Arena (Нью-Йорк)
Айлендерс
Детройт
7

  • AndersenRUS

    Цыплаков в 4 звене с самым меньшим временем в команде. Ничего удивительного, он давно в ссылке.

    24.10.2025

  • Алексей Х

    Вот! Сразу видно профессионала. А эти никак не научатся)

    24.10.2025

  • True Timati

    60 минут, 100%, 0/0. Не вспотел, два раза зевнул, три раза пхлопал ловушкой по жопе Риттиха. Заслуженный сухарь

    24.10.2025

  • Алексей Х

    "провел этот матч на скамейке запасных" === Если таки провел, то где статистика??))

    24.10.2025

  • Andrey Sakharov

    Айлендерс не Спартак. Хотя я думал, с Детройтом помле его отличного старта будет заруба, а вон как вышло... Оборону им надо в чувство приводить, островитянам то бишь. И Илью реанимировать.

    24.10.2025

  • Догада

    из всей компании российских игроков Айлендерс участвоал в игре лишь Цыплаков и умудрился не набрать очков в самом результативном матче команды.

    24.10.2025

  • Andrey Sakharov

    Сорокин не играл. Поэтому победили?

    24.10.2025

