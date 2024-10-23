«Детройт» обыграл «Айлендерс», у Тарасенко результативная передача

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на выезде «Айлендерс» со счетом 1:0.

Единственный гол на 9-й минуте забил Патрик Кейн с передачи Владимира Тарасенко.

В следующем матче «Детройт» 25 октября примет «Нью-Джерси», «Айлендерс» сыграют с «Дэвилз» на следующий день.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Детройт» — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Кейн — 1 (Тарасенко, Комфер), 8:54 — 0:1.

Вратари: Сорокин (57:11 — 57:46, 58:19) — Лайон.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 29 (8+14+7) — 10 (2+6+2).

Наши: Романов (20.58/0/0), Цыплаков (16.01/1/0) — Тарасенко (12.19/0/+1).

23 октября. Нью-Йорк. UBS Arena.