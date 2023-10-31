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НХЛ

Сегодня, 05:24

«Айлендерс» в овертайме уступили «Детройту», Сорокин отразил 34 броска

Сергей Разин
корреспондент
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«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступили «Детройту» со счетом 3:4.

В составе «островитян» вратарь Илья Сорокин отразил 34 броска.

После этого матча «Айлендерс» с 10 очками занимают девятое место в Восточной конференции, «Детройт» с 13 очками — на третьей строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Детройт» — 3:4 ОТ (0:0, 1:0, 2:3, 0:1)

Голы: Сизикас — 2 (мен., Хорват), 38:39 — 1:0. Добсон — 3 (Энгвалль), 41:05 — 2:0. Спронг — 3 (Расмуссен, Уолман), 47:55 — 2:1. Уолман — 2 (Зайдер, Раймонд), 49:35 — 2:2. Комфер — 2 (Зайдер, Копп), 51:43 — 2:3. Хорват — 4 (бол., Барзал, Добсон), 55:49 — 3:3. Раймонд — 3 (Комфер), 61:25 — 3:4.

Вратари: Сорокин — Хуссо.

Штраф: 14 — 4.

Броски: 40 (10+17+12+1) — 36 (12+15+7+2).

Наши: Романов (21.35/3/0) — Костин (8.59/2/0).

31 октября. Нью-Йорк. UBS Arena. 15407 зрителей.

НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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