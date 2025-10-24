«Айлендерс» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

«Айлендерс» разгромили «Детройт» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.

У победителей дубль на счету Эмиля Хейнемана. Также забили Энтони Деанджело, Жан-Габриэль Пажо, Кайл Палмиери, Мэтью Барзал и Симон Хольмстрем. За «Детройт» шайбы забросили Дилан Ларкин и Юнатан Берггрен.

«Айлендерс» (восемь очков после семи матчей) занимают седьмое место в таблице Восточной конференции. «Детройт» (десять очков в восьми матчах) идет на шестом месте.

