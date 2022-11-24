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НХЛ

24 ноября, 06:19

«Айлендерс» обыграли «Эдмонтон», Сорокин сделал 49 сейвов

Сергей Разин
корреспондент
Илья Сорокин.
Фото USA Today Sports
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«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Эдмонтон» со счетом 3:0.

Дубль оформил Жан-Габриэль Пажо, еще один гол на счету Себастьяна Ахо. Вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 49 бросков.

После этого матча «Айлендерс» с 26 очками занимают четвертое место в Восточной конференции, «Эдмонтон» с 20 очками — на десятой строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Эдмонтон» — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Голы: Пажо — 4 (мен., Паризе, Пелек), 24:33 — 1:0. Пажо — 5 (бол., Барзал, Ли), 26:39 — 2:0. Ахо — 2 (Вальстрем, Сизикас), 36:56 — 3:0.

Вратари: Сорокин — Кэмпбелл.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 31 (12+11+8) — 49 (9+17+23).

Наши: Романов (19.07/3/0) — Костин (11.21/3/0).

24 ноября. Нью-Йорк. UBS Arena.

НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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