«Айлендерс» обыграли «Филадельфию», у Варламова 25 сейвов

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Филадельфию» со счетом 5:2.

В составе «островитян» ассистентский покер оформил Райан Пулок, дубль у Зака Паризе, 2 (1+1) набрал Энтони Бовилье, еще по шайбе забросили Адам Пелек и Брок Нельсон, вратарь Семен Варламов отразил 25 бросков. У «Флайерз» голы забили Лукаш Седлак и Джоэль Фараби, защитник Иван Проворов отметился результативным пасом.

После этого матча «Айлендерс» с 30 очками занимают четвертое место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 19 очками — на 13-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Филадельфия» — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Голы: Пелек — 3 (Бовилье), 4:33 — 1:0. Седлак — 2 (Хэйс, Проворов), 15:27 — 1:1. Фараби — 5 (Хэйс, Седлак), 29:28 — 1:2. Паризе — 6 (бол., Пулок), 36:38 — 2:2. Нельсон — 11 (Пулок), 42:57 — 3:2. Бовилье — 5 (Пулок), 43:19 — 4:2. Паризе — 7 (бол., Бэйли, Пулок), 51:57 — 5:2.

Вратари: Варламов — Сандстрем.

Штраф: 23 — 17.

Броски: 23 (6+8+9) — 27 (4+15+8).

Наши: Романов (19.36/2/0) — Проворов (21.49/4/0).

27 ноября. Нью-Йорк. UBS Arena.