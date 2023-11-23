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Сегодня, 06:30

34 сэйва Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Филадельфию»

Евгений Козинов
Корреспондент
23 ноября. «Айлендерс» — «Филадельфия» — 3:2. Илья Сорокин в воротах.
Фото USA Today Sports
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«Айлендерс» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Островитяне» прервали пятиматчевую победную серию «Флайерз».

Российский голкипер Илья Сорокин отразил 34 из 36 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.

«Айлендерс» набрали 19 очков и занимают 10-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 9-й строчке — 21 очко.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Филадельфия» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Ли — 3 (Вальстрем), 1:49 — 1:0. Нельсон — 8 (Пелек, Энгвалль), 33:10 — 2:0. Йорк — 3 (Типпетт, Пелинг), 34:18 — 2:1. Нельсон — 9 (Энгвалль, Пелек), 42:33 — 3:1. Фараби — 8, 55:56 — 3:2.

Вратари: Сорокин — Харт.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 25 (9+12+4) — 36 (8+14+14).

Наши: Романов (22.04/3/-1) — Замула (15.11/1/-1).

23 ноября. Нью-Йорк. UBS Arena. 17 255 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Филадельфия Флайерз
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