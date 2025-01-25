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Сегодня, 06:08

«Айлендерс» переиграли «Филадельфию», Сорокин сделал 29 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
Илья Сорокин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Айлендерс» на своем льду обыграли «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. Островитяне одержали третью победу подряд.

Российский голкипер хозяев Илья Сорокин отразил 29 из 30 бросков по своим воротам. Защитник Александр Романов сделал голевую передачу. Теперь у него 10 (0+10) очков в этом сезоне.

Вратарь «Флайерз» Иван Федотов отразил 24 из 27 бросков по своим воротам.

«Айлендерс» набрали 47 очков в 47 матчах и занимают 15-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 12-й строчке — 50 очков в 50 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Филадельфия» — 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)

Голы: Форстер — 13 (Конекны, Джонсон), 14:14 — 0:1. Дюклер — 4 (Нельсон, Палмиери), 17:08 — 1:1. Хорват — 17 (Барзал, Романов), 18:03 — 2:1. Нельсон — 14 (Палмиери, Пелек), 33:56 — 3:1.

Вратари: Сорокин — Федотов.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 27 (6+13+8) — 30 (7+7+16).

Наши: Романов (23.41/0/+1) — Мичков (15.42/2/0).

25 января. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.

Александр Романов
Иван Федотов
Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Филадельфия Флайерз
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