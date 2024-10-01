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Сегодня, 04:31

«Филадельфия» без Мичкова проиграла «Айлендерс», Федотов пропустил 3 шайбы

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Фото Imagn Images
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«Айлендерс» дома обыграли «Филадельфию» в выставочном матче НХЛ — 4:3.

У хозяев забили Мэтью Барзал, Кайл Палмьери, Майк Райлли и Кайл Маклин. У гостей отличились Расмус Ристолайнен, Энтони Ричард и Брендан Фурри. Российский защитник «Флайерз» Егор Замула сделал результативную передачу.

Российский вратарь «Филадельфии» Иван Федотов вышел в стартовом составе, провел на льду 31 минуту и отразил 13 из 16 бросков. Вместо него в середине второго периода на площадке появился белорус Алексей Колосов, отбивший 7 из 8 бросков.

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков пропустил встречу.

«Айлендерс» проведут следующий выставочный матч 5 октября против «Рейнджерс». «Филадельфия» 2 октября встретится с «Бостоном».

Иван Федотов
Матвей Мичков
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Филадельфия Флайерз

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