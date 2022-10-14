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НХЛ

Сегодня, 05:26

31 сэйв Бобровского помог «Флориде» обыграть «Айлендерс» с Сорокиным в воротах

Евгений Козинов
Корреспондент

«Айлендерс» на своем льду проиграл «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3. Для обеих команд это была первая игра нового сезона.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 31 из 32 бросков по своим воротам.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 26 из 28 бросков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Флорида» — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Голы: Луостаринен — 1 (Гудас, Уайт), 32:45 — 0:1. Добсон — 1 (бол., Нельсон, Барзал), 43:13 — 1:1. Хернквист — 1 (Ломберг), 43:43 — 1:2. Ткачук — 1 (п.в.), 58:45 — 1:3.

Вратари: Сорокин (58:25) — Бобровский.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 32 (16+5+11) — 29 (10+14+5).

Наши: Романов (22.24/1/0), Сошников (11.06/2/-1) — -.

14 октября. Нью-Йорк. UBS Arena.

Илья Сорокин
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Флорида Пантерз
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