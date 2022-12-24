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НХЛ

Сегодня, 06:19

«Айлендерс» победили «Флориду», Сорокин отразил 23 броска

Сергей Разин
корреспондент
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«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Флориду» со счетом 5:1.

В составе «островитян» 3 (2+1) очка набрал Энтони Бовилье, еще по шайбе забросили Райан Пулок, Аату Ряти и Зак Паризе, вратарь Илья Сорокин отразил 23 броска. У «Пантерз» гол на счету Мэттью Ткачака, Сергей Бобровский сделал 38 сейвов.

После этого матча «Айлендерс» с 40 очками занимают девятое место в Восточной конференции, «Флорида» с 34 очками — на 12-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Флорида» — 5:1 (0:1, 2:0, 3:0)

Голы: Ткачак — 15 (Монтур), 8:09 — 0:1. Бовилье — 7 (Добсон, Нельсон), 25:20 — 1:1. Пулок — 2 (Пажо), 39:15 — 2:1. Рятю — 1 (Ли, Бовилье), 47:10 — 3:1. Паризе — 11 (Романов), 48:21 — 4:1. Бовилье — 8 (п.в., Ли), 55:50 — 5:1.

Вратари: Сорокин — Бобровский (54:35 — 55:50).

Штраф: 23 — 29.

Броски: 43 (12+16+15) — 23 (8+6+9).

Наши: Романов (19.19/1/+2) — Денисенко (9.27/0/-1).

24 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.

НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Флорида Пантерз
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