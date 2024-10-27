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Сегодня, 05:23

«Флорида» переиграла «Айлендерс», Куликов набрал 2 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Флорида» на выезде обыграла «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

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