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НХЛ

Сегодня, 05:47

«Айлендерс» в овертайме обыграли «Калгари», Сорокин отразил 43 броска

Сергей Разин
корреспондент
8 ноября. «Айлендерс» — «Калгари» (4:3 ОТ).
Фото USA Today Sports
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«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли в овертайме «Калгари» со счетом 4:3.

Победную шайбу забросил Ноа Добсон, реализовавший большинство. Вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 43 броска, защитник «Флэймз» Никита Задоров отличился результативной передачей.

После этого матча «Айлендерс» с 16 очками занимают пятое место в Восточной конференции, «Калгари» с 12 очками — на восьмой строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Калгари» — 4:3 ОТ (1:2, 0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Баклунд — 4 (Юбердо, Маккей), 11:16 — 0:1. Ахо — 1 (Барзал, Бэйли), 12:26 — 1:1. Линдхольм — 4 (Хэнифин, Тоффоли), 16:21 — 1:2. Баклунд — 5 (Задоров), 34:06 — 1:3. Ли — 7 (Нельсон, Барзал), 50:08 — 2:3. Палмиери — 4, 51:07 — 3:3. Добсон — 4 (бол., Барзал, Пажо), 64:02 — 4:3.

Вратари: Сорокин — Маркстрем.

Штраф: 0 — 4.

Броски: 32 (4+8+19+1) — 46 (18+12+11+5).

Наши: Романов (19.00/1/0) — Задоров (25.02/2/+1).

8 ноября. Нью-Йорк. UBS Arena. 15722 зрителя.

НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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