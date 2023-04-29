КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:03

«Каролина» обыграла «Айлендерс» и вышла во второй раунд плей-офф НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
29 апреля. «Айлендерс» — «Каролина» — 1:2 ОТ. Илья Сорокин в воротах.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Каролина» в овертайме переиграла «Айлендерс» в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ — 2:1 ОТ. «Харрикейнз» выиграли серию — 4-2.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 39 из 41 броска по своим воротам. Его признали трет

Соперником «Каролины» по полуфиналу конференции станет победитель пары «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» (3-2).

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Шестой матч

«Айлендерс» — «Каролина» — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Клаттербак — 1 (Пулок, Сизикас), 9:21 — 1:0. Ахо — 4 (Пеши), 49:24 — 1:1. Штястны — 3 (Степан), 66:00 — 1:2.

Вратари: Сорокин — Андерсен.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 34 (11+17+5+1) — 41 (8+11+19+3).

Наши: Романов (21.06/1/+1) — -.

29 апреля. Нью-Йорк. UBS Arena.

Счет в серии: 2-4.

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
1
Обсудить
Читайте также
Ужасный плей-офф Капризова. Главная звезда «Миннесоты» совсем потухла в Кубке Стэнли
Семью Джоковича оскорбили родные сербы. Инцидент между Новаком и президентом Додиком
Посол РФ в Сербии назвал нарушение прав человека нормой для Киева
Боевиков ВСУ заставляли просить хоронить их на позициях
Полянский заявил об обращении украинских беженок за помощью к России
В Сирии сообщили об отражении атаки в небе над Хомсом
Популярное видео
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Миннесота»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Айлендерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Виннипег» — «Вегас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Материалы сюжета: Кубок Стэнли: первый раунд плей-офф НХЛ
Статистика Сорокина в плей-офф: 6 матчей и 16 пропущенных шайб при 92,4 процента отраженных бросков
Кубок Стэнли 29 апреля: «Сиэтл» примет «Колорадо», «Бостон» проиграл «Флориде»
«Флорида» переиграла «Бостон». Команды ждет 7-й матч
Сорокин признан третьей звездой проигранного матча с «Каролиной»
«Рейнджерс» — в шаге от вылета. Шестеркин тащит, но звезды атаки проваливаются
Ужасный плей-офф Капризова. Главная звезда «Миннесоты» совсем потухла в Кубке Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гашек раскритиковал НХЛ за то, что лига позволяет играть Овечкину

Сорокин признан третьей звездой проигранного матча с «Каролиной»