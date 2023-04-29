«Каролина» обыграла «Айлендерс» и вышла во второй раунд плей-офф НХЛ

«Каролина» в овертайме переиграла «Айлендерс» в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ — 2:1 ОТ. «Харрикейнз» выиграли серию — 4-2. Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 39 из 41 броска по своим воротам. Его признали трет Соперником «Каролины» по полуфиналу конференции станет победитель пары «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» (3-2). НХЛ Плей-офф Первый раунд Шестой матч «Айлендерс» — «Каролина» — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1) Голы: Клаттербак — 1 (Пулок, Сизикас), 9:21 — 1:0. Ахо — 4 (Пеши), 49:24 — 1:1. Штястны — 3 (Степан), 66:00 — 1:2. Вратари: Сорокин — Андерсен. Штраф: 4 — 6. Броски: 34 (11+17+5+1) — 41 (8+11+19+3). Наши: Романов (21.06/1/+1) — -. 29 апреля. Нью-Йорк. UBS Arena. Счет в серии: 2-4.