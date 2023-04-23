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Сегодня, 22:50

«Каролина» обыграла «Айлендерс» в четвертом матче серии

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Айлендерс» — «Каролина».
Фото USA Today Sports
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«Каролина» на выезде обыграла «Айлендерс» в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли — 5:2.

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Сет Джарвис (дубль), Мартин Нечас, Себастьян Ахо и Маккензи Макичерн. За хозяев отличились Адам Пелеч и Бо Хорват.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 24 броска из 29.

«Каролина» увеличила преимущество в серии (3-1). Следующий матч пройдет на PNC Арене 26 апреля.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Четвертый матч

«Айлендерс» — «Каролина» — 2:5 (0:1, 0:2, 2:2)

Голы: Джарвис — 1 (бол., Ноесен, Бернс), 4:05 — 0:1. Нечас — 1 (бол., Ноесен, Ахо), 21:15 — 0:2. Ахо — 2 (Макичерн), 33:30 — 0:3. Джарвис — 2 (Ахо, Пеши), 41:20 — 0:4. Пелек — 1 (Нельсон), 43:14 — 1:4. Макичерн — 1 (Шей), 54:01 — 1:5. Хорват — 1 (мен., Мэйфилд), 57:57 — 2:5.

Вратари: Сорокин — Раанта.

Штраф: 24 — 10.

Броски: 29 (9+9+11) — 29 (7+12+10).

23 апреля. Нью-Йорк. UBS Arena.

Счет в серии: 1-3.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2022-2023/playoff/
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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