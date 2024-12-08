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Сегодня, 03:38

Три очка Цыплакова помогли «Айлендерс» победить «Каролину», у Свечникова дубль

Сергей Разин
корреспондент
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«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграли «Каролину» со счетом 4:3.

В составе хозяев 3 (1+2) очка набрал Максим Цыплаков, еще по голу забили Жан-Гибриэль Пажо, Оливер Уальстрем и Бо Хорват, вратарь Илья Сорокин отразил 28 бросков из 31. У «Харрикейнз» дубль оформил Андрей Свечников, еще одну шайбу забросил Йеспери Котканиеми, вратарь Петр Кочетков сделал 21 сейв.

После этого матча «Айлендерс» с 27 очками занимают 11-е место в Восточной конференции, «Каролина» с 35 очками — на четвертой строчке.

НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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