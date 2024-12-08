Три очка Цыплакова помогли «Айлендерс» победить «Каролину», у Свечникова дубль

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграли «Каролину» со счетом 4:3.

В составе хозяев 3 (1+2) очка набрал Максим Цыплаков, еще по голу забили Жан-Гибриэль Пажо, Оливер Уальстрем и Бо Хорват, вратарь Илья Сорокин отразил 28 бросков из 31. У «Харрикейнз» дубль оформил Андрей Свечников, еще одну шайбу забросил Йеспери Котканиеми, вратарь Петр Кочетков сделал 21 сейв.

После этого матча «Айлендерс» с 27 очками занимают 11-е место в Восточной конференции, «Каролина» с 35 очками — на четвертой строчке.