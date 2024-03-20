«Каролина» на выезде переиграла «Айлендерс». Кузнецов сделал голевую передачу

20 марта, 04:58
«Айлендерс» на своем льду проиграли «Каролине» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. «Харрикейнз» одержали четвертую победу подряд.
Российский нападающий Евгений Кузнецов отметился одной результативной передачей.
«Каролина» с 92 очками занимает 4-е место в Восточной конференции. «Айлендерс» идет на 10-й строчке — 73 очка.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Каролина» — 1:4 (0:3, 0:0, 1:1)
Голы: Джарвис — 24 (Шей, Гюнцель), 12:48 — 0:1. Джарвис — 25 (Гюнцель, Слэвин), 14:53 — 0:2. Нечас — 22 (бол., Кузнецов, Шей), 19:58 — 0:3. Палмиери — 22 (Нельсон, Хорват), 44:30 — 1:3. Гюнцель — 25 (п.в., Ахо), 56:22 — 1:4.
Вратари: Сорокин (55:36 — 56:22) — Кочетков.
Штраф: 7 — 7.
Броски: 31 (8+11+12) — 34 (14+11+9).
Наши: Романов (19.04/0/+1) — Кузнецов (16.21/1/-1), Орлов (18.46/1/0), Свечников (15.19/2/-1).
20 марта. Нью-Йорк. UBS Arena.