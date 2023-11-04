«Айлендерс» сыграет с «Каролиной» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 5 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «UBS Арена» в Элмонте, штат Нью-Йорк (США) и начнется в 02.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Айлендерс» — «Каролина» следите в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно смотрите в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Нью-Йорк Айлендерс» занимает третье место в Столичном дивизионе и пятое место в Восточной конференции, в их активе — 12 очков. «Харрикейнз» с 12 баллами располагаются на четвертой строчке в Столичном дивизионе и восьмой в Восточной конференции.

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