Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 02:20

«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор матча

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Айлендерс» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ во втором овертайме обыграли «Каролину» — 3:2. Счет в серии 3-1 в пользу «Харрикейнз».

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «островитян» отличились Жан-Габриэль Пажо и Мэтью Барзал, который оформил дубль и забил победный гол на 82-й минуте, вратарь Семен Варламов отразил 42 броска из 44. У «Харрикейнз» шайбы забросили Сэт Джарвис и Стефан Ноусен.

Нападающий «Айлендерс» Руслан Исхаков провел первый матч в плей-офф НХЛ, отыграв 5 минут и 58 секунд.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
0
Читайте также
Звездные пловцы намерены подать иск на ВАДА из-за скандала с допингом на Играх в Токио
Организаторы чемпионата Европы по боксу извинились за инцидент с отключением гимна России на церемонии награждения
В МИД Германии прокомментировали призыв Китая к расследованию теракта на СП
Требование контракта на 2 млрд, месть «Рубину» и цифры самого плохого сезона Семака. Что происходит в «Зените» после поражения
В Дагестане локомотив насмерть сбил шедшую вдоль путей девочку
МО РФ сообщило о 35 ударах по объектам энергетики и ВПК Украины за неделю
Популярное видео
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Я в раздевалке — Леха Светомузыка». Что слушают чемпионы КХЛ
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2024: главные материалы о плей-офф НХЛ в конференциях
Кубок Стэнли: «Тампа» обыграла «Флориду», «Вегас» — «Даллас». Расписание матчей 27 и 28 апреля
Сергачев признан третьей звездой матча с «Флоридой»
«Тампа» обыграла «Флориду», одержав первую победу в серии. У Кучерова три передачи
Победа в день рождения. «Кадиллак» Варламов вытащил «Айлендерс» из пропасти
Сергачев отметился результативной передачей в первом матче после травмы
«Айлендерс» — «Каролина»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Сергачев отметился результативной передачей в первом матче после травмы

«Тампа» обыграла «Флориду», одержав первую победу в серии. У Кучерова три передачи