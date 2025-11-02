«Айлендерс» и «Коламбус» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ

«Нью-Йорк Айлендерс» и «Коламбус Блю Джекетс» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на понедельник, 3 ноября. Игра пройдет на «UBS Арене» в Нью-Йорке, стартовое вбрасывание состоится в 1.00 по московскому времени.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Коламбус Блю Джекетс»: трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ (видео онлайн)

В России отсутствуют официальные трансляции НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат

3 ноября, 01:00. UBS Arena (Нью-Йорк) Айлендерс Коламбус

Обе команды провели по 11 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, «Коламбус» набрал 14 очков, «Айлендерс» — 11 очков. В предыдущей игре сезона «Коламбус» победил «Сент-Луис» (3:2), а «Айлендерс» — «Вашингтон» (3:1).