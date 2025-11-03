«Айлендерс» забили на 59-й и 60-й минутах и выиграли у «Коламбуса»

«Айлендерс» победили «Коламбус» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У хозяев заброшенные шайбы на счету Мэттью Шефера, Андерса Ли и Симона Хольмстрема. При этом Ли и Хольмстрем забили голы на 59-й (2:2) и 60-й минутах (3:2).

У гостей забили Майлс Вуд и Дентон Матейчук, которому ассистировал защитник Кирилл Марченко. На счету 25-летнего россиянина в сезоне-2025/26 12 (5+7) очков в 12 матчах.

«Коламбус» прервал серию из четырех побед подряд. Он занимает шестое место в таблице Восточной конференции (14 очков после 12 матчей). «Айлендерс» (13 очков после 12 игр) идут на 13-м месте.