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НХЛ

Сегодня, 05:17

«Айлендерс» победили «Колорадо», отыгравшись с 0:3. У Варламова 33 сейва

Сергей Разин
корреспондент
30 октября. «Айлендерс» — «Колорадо» (5:4).
Фото USA Today Sports
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«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Колорадо» со счетом 5:4.

При этом «Эвеланш» до 30-й минуты вели со счетом 3:0 благодаря дублю Эвана Родригеса и голу Микко Рантанена, четвертую шайбу забросил Алекс Ньюхук, вратарь Александр Георгиев отразил 39 бросков.

У «островитян» шайбы забросили Ноа Добсон, Зак Паризе, Скотт Мэйфилд, Энтони Бовилье и Брок Нельсон, защитник Александр Романов записал на свой счет результативную передачу, вратарь Семен Варламов сделал 33 сейва.

После этого матча «Айлендерс» с 10 очками занимают 12-е место в Восточной конференции, «Колорадо» с 9 очками — на восьмой строчке Запада.

НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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